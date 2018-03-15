Яровая предложила министру обороны Великобритании выпить чаю и успокоиться

Депутат подчеркнула, что "Россия не та страна", в отношении которой можно вести себя непристойно.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону выпить чаю с молоком и успокоиться.

Ранее Уильямсон прокомментировал обещанные Россией ответные меры на высылку своих дипломатов из Соединённого Королевства и посоветовал заткнуться.

— Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Депутат добавила, что британские власти скатились до уровня публичной непристойности в поведении и прикрывают этим грубейшее нарушение международных норм и процедур разбирательства.