Яровая предложила министру обороны Великобритании выпить чаю и успокоиться
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин
Депутат подчеркнула, что "Россия не та страна", в отношении которой можно вести себя непристойно.
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону выпить чаю с молоком и успокоиться.
Ранее Уильямсон прокомментировал обещанные Россией ответные меры на высылку своих дипломатов из Соединённого Королевства и посоветовал заткнуться.
— Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре, — приводит слова Яровой её пресс-служба.
Депутат добавила, что британские власти скатились до уровня публичной непристойности в поведении и прикрывают этим грубейшее нарушение международных норм и процедур разбирательства.
— Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести, — сказала Яровая.