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Опубликовано 15 марта 2018, 22:48

Яровая предложила министру обороны Великобритании выпить чаю и успокоиться

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Фото: &copy; РИА Новости/Александр Натрускин

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Депутат подчеркнула, что "Россия не та страна", в отношении которой можно вести себя непристойно.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону выпить чаю с молоком и успокоиться.

Ранее Уильямсон прокомментировал обещанные Россией ответные меры на высылку своих дипломатов из Соединённого Королевства и посоветовал заткнуться.

— Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Депутат добавила, что британские власти скатились до уровня публичной непристойности в поведении и прикрывают этим грубейшее нарушение международных норм и процедур разбирательства.

— Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести, — сказала Яровая.

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Артём Андреев
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