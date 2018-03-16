ЛДПР предложила отменить ЕГЭ из-за "сомнительных результатов"

Как подчёркивают инициаторы, учащийся не может самостоятельно подготовиться к экзамену, поэтому нужна помощь репетиторов, услуги которых стоят дорого и непосильны для многих родителей.

Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект, согласно которому будет рассматриваться отмена Единственного государственного экзамена. Об этом говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться выпускниками по образовательным программам основного общего и среднего образования.

Инициаторы законопроекта подчёркивают, что самостоятельная подготовка учащегося к Единому экзамену невозможна и для этого нужно нанимать репетиторов, услуги которых стоят дорого и непосильны для многих родителей.