ЛДПР предложила отменить ЕГЭ из-за "сомнительных результатов"
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Как подчёркивают инициаторы, учащийся не может самостоятельно подготовиться к экзамену, поэтому нужна помощь репетиторов, услуги которых стоят дорого и непосильны для многих родителей.
Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект, согласно которому будет рассматриваться отмена Единственного государственного экзамена. Об этом говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться выпускниками по образовательным программам основного общего и среднего образования.
Инициаторы законопроекта подчёркивают, что самостоятельная подготовка учащегося к Единому экзамену невозможна и для этого нужно нанимать репетиторов, услуги которых стоят дорого и непосильны для многих родителей.
— (Принятие законопроекта. — Прим. ред.) позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, — отмечается в документе.