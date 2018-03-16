Москалькова назвала нарушением прав россиян запрет Киева на голосование 18 марта

Правозащитница выразила удивление тем, что заявляющая о курсе в ЕС страна предпринимает действия, противоречащие международным нормам.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала нарушением норм международного права решение Украины не пускать россиян в диппредставительства 18 марта для голосования на выборах президента РФ.

— Считаю, что это вопиющее нарушение международных норм права, отказ от принципов и стандартов демократии, грубое попрание свобод человека и гражданина. Трудно себе представить, что это делает государство, стремящееся попасть в ЕС, — приводит её слова RT.

Москалькова подчеркнула, что для европейского сообщества защита прав человека является главной составляющей всей концепции деятельности. По её словам, Киев не просто занимает нейтральную позицию, а прямо и однозначно ставит вопрос о воспрепятствовании гражданам РФ реализовать своё избирательное право.

Правозащитница добавила, что готовит обращение в Комиссию по правам человека ООН, в Совет Европы и в ОБСЕ для получения оценки деятельности властей Украины.