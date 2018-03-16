Пётр Толстой: Действия Киева — попытка вмешательства в выборы в РФ
Пётр Толстой. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Намерение Киева блокировать голосование россиян 18 марта в диппредставительствах РФ на территории Украины можно расценивать как попытку вмешательства в выборы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Пётр Толстой.
— Если учесть, что речь идёт о десятках тысяч граждан России, то срыв голосования на территории Украины является не чем иным, как вмешательством в наши выборы с целью повлиять на их результат, — цитирует вице-спикера ТАСС.
Он предложил обсудить этот вопрос на спецзаседании совета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что вводят особый режим охраны российских дипломатических учреждений, из-за чего граждане России не смогут попасть туда для голосования на президентских выборах 18 марта. В МИД РФ это решение назвали беспрецедентным и не соответствующим общепринятому представлению о цивилизованных странах.