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Регион
Опубликовано 16 марта 2018, 23:18

Пётр Толстой: Действия Киева — попытка вмешательства в выборы в РФ

Пётр Толстой. Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пётр Толстой. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Намерение Киева блокировать голосование россиян 18 марта в диппредставительствах РФ на территории Украины можно расценивать как попытку вмешательства в выборы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Пётр Толстой.

— Если учесть, что речь идёт о десятках тысяч граждан России, то срыв голосования на территории Украины является не чем иным, как вмешательством в наши выборы с целью повлиять на их результат, — цитирует вице-спикера ТАСС.

Он предложил обсудить этот вопрос на спецзаседании совета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что вводят особый режим охраны российских дипломатических учреждений, из-за чего граждане России не смогут попасть туда для голосования на президентских выборах 18 марта. В МИД РФ это решение назвали беспрецедентным и не соответствующим общепринятому представлению о цивилизованных странах.

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Александра Вишнякова
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