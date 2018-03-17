Экс-глава ФСБ назвал закрытие Британского совета ударом по сбору данных о России

По мнению Ковалёва, подобные организации — очень хорошая "крыша" для действий разведчика.

Закрытие Британского совета в РФ нанесло удар по источнику сбора данных о России, в том числе разведывательного характера, а также каналу возможного финансирования оппозиции. Такое мнение высказал экс-глава ФСБ, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалёв.

— Не секрет, что с позиции различного рода общественных организаций осуществляется и финансирование различного рода оппозиционных движений, — сказал депутат.

Ковалёв подчеркнул, что под видом борьбы за демократические преобразования сотрудники спецслужб различных стран, в том числе Британии, собирают информацию. По его мнению, подобные организации — очень хорошая "крыша" для действий разведчика.

Парламентарий уточнил, что под предлогом уставной деятельности "идёт всеобъемлющий сбор информации — о состоянии дел в государстве, о настроениях в обществе, об отношении к выборам и так далее, и всё это ложится на стол в качестве неких аналитических документов, на основании которых делаются выводы и принимаются решения".

— Конечно, это нанесение удара по одному из таких источников сбора информации и, конечно, канал, через который поступает то или иное финансирование, иногда даже из государственных источников, — предположил Ковалёв.

Оценивая в целом ответные меры Москвы на решение Лондона выслать российских дипломатов, экс-директор ФСБ подчеркнул, что "любая уважающая себя и свой суверенитет страна обязана отвечать зеркально на действия другого государства, тем более что эти действия были связаны с нарушением норм международного права".