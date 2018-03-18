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Опубликовано 18 марта 2018, 09:43

Володин проголосовал на выборах президента России

Фото &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России. Он отдал свой голос на избирательном участке в центре Москвы.

— Как ваше настроение? — поинтересовался Володин у членов избирательной комиссии, когда получал бюллетень для голосования.

— Отлично, — ответили ему.

Председатель нижней палаты парламента также приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева. Он также пришёл отдать свой голос на том же избирательном участке.

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Владислав Фёдоров
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