Спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России. Он отдал свой голос на избирательном участке в центре Москвы.

— Как ваше настроение? — поинтересовался Володин у членов избирательной комиссии, когда получал бюллетень для голосования.

— Отлично, — ответили ему.