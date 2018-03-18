Володин проголосовал на выборах президента России
Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России. Он отдал свой голос на избирательном участке в центре Москвы.
— Как ваше настроение? — поинтересовался Володин у членов избирательной комиссии, когда получал бюллетень для голосования.
— Отлично, — ответили ему.
Председатель нижней палаты парламента также приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева. Он также пришёл отдать свой голос на том же избирательном участке.