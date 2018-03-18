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Регион
Опубликовано 18 марта 2018, 12:10

Глава ОКР объяснил, почему спортсмены призывали голосовать на выборах

Первый вице-спикер Госдумы, глава ОКР Александр Жуков заявил, что известные спортсмены призывали россиян прийти на выборы, так как это важный гражданский акт в стране.

— Мне кажется, очень правильно, что многие наши выдающиеся спортсмены призывали людей проголосовать, потому что, действительно, это очень важный гражданский акт, важнейший в нашей стране, — сказал он.

По его мнению, российские спортсмены всегда принимали участие на выборах. В частности, как доверенные лица снимались в предвыборных роликах.

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Владислав Фёдоров
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