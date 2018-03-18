Глава ОКР объяснил, почему спортсмены призывали голосовать на выборах

Первый вице-спикер Госдумы, глава ОКР Александр Жуков заявил, что известные спортсмены призывали россиян прийти на выборы, так как это важный гражданский акт в стране.

— Мне кажется, очень правильно, что многие наши выдающиеся спортсмены призывали людей проголосовать, потому что, действительно, это очень важный гражданский акт, важнейший в нашей стране, — сказал он.