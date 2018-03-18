"Бандитский стиль Порошенко". Яровая оценила ситуацию с выборами на Украине
Здание МИД Украины в Киеве. Фото: © РИА Новости
Сегодня украинские силовики не пускают россиян на избирательные участки на территории страны.
Недопуск россиян до избирательных участков на Украине является международным преступлением и прямым вмешательством в выборы, считает зампред Госдумы Ирина Яровая.
— Насильственное удержание граждан России с целью воспрепятствовать свободному волеизъявлению на выборах президента, которое творит власть Украины, — это международное преступление и прецедент, — передаёт слова Яровой её пресс-служба.
По словам зампреда, происходящее является "грубейшим попранием гражданских прав и свобод" и "откровенно циничным пренебрежением международным правом".
— Вот где нужно быть международным наблюдателям и где у Европы есть возможность в очередной раз убедиться в бандитском стиле команды Порошенко, — добавила Яровая.
Напомним, украинские силовики не пускают россиян на избирательные участки в Посольстве РФ в Киеве, также перекрыты генконсульства в Одессе, Харькове и Львове. Ранее о планах перекрыть российские дипмиссии на Украине в день голосования заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.