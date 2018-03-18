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Опубликовано 18 марта 2018, 12:39

"Бандитский стиль Порошенко". Яровая оценила ситуацию с выборами на Украине

Здание МИД Украины в Киеве. Фото: &copy; РИА Новости

Здание МИД Украины в Киеве. Фото: © РИА Новости

Сегодня украинские силовики не пускают россиян на избирательные участки на территории страны.

Недопуск россиян до избирательных участков на Украине является международным преступлением и прямым вмешательством в выборы, считает зампред Госдумы Ирина Яровая.

— Насильственное удержание граждан России с целью воспрепятствовать свободному волеизъявлению на выборах президента, которое творит власть Украины, — это международное преступление и прецедент, — передаёт слова Яровой её пресс-служба.

По словам зампреда, происходящее является "грубейшим попранием гражданских прав и свобод" и "откровенно циничным пренебрежением международным правом".

— Вот где нужно быть международным наблюдателям и где у Европы есть возможность в очередной раз убедиться в бандитском стиле команды Порошенко, — добавила Яровая.

Напомним, украинские силовики не пускают россиян на избирательные участки в Посольстве РФ в Киеве, также перекрыты генконсульства в Одессе, Харькове и Львове. Ранее о планах перекрыть российские дипмиссии на Украине в день голосования заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Иван Гусев
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