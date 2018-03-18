Москалькову разочаровала позиция омбудсмена Украины о недопуске россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российский омбудсмен выразила надежду, что её украинская коллега найдёт время лично посетить дипучреждения и убедиться в том, что происходит.
Омбудсмен России Татьяна Москалькова разочаровалась позицией уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о недопуске граждан России на выборы президента в консульские учреждения на территории Украины. Об этом она заявила ТАСС.
— Я разочарована. Прочитала на сайте [ответ на обращение], её команда, видимо, вводит её в заблуждение, — сказала Москалькова.
Российский омбудсмен выразила надежду, что Денисова найдёт время лично посетить дипучреждения, убедиться в том, что происходит, и дать прямой ответ.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не заметила нарушений в дипломатических представительствах России на Украине.