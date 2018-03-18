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Регион
Опубликовано 18 марта 2018, 20:36

Москалькову разочаровала позиция омбудсмена Украины о недопуске россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский омбудсмен выразила надежду, что её украинская коллега найдёт время лично посетить дипучреждения и убедиться в том, что происходит.

Омбудсмен России Татьяна Москалькова разочаровалась позицией уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о недопуске граждан России на выборы президента в консульские учреждения на территории Украины. Об этом она заявила ТАСС.

— Я разочарована. Прочитала на сайте [ответ на обращение], её команда, видимо, вводит её в заблуждение, — сказала Москалькова.

Российский омбудсмен выразила надежду, что Денисова найдёт время лично посетить дипучреждения, убедиться в том, что происходит, и дать прямой ответ.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не заметила нарушений в дипломатических представительствах России на Украине.

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Владислав Фёдоров
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