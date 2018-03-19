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Опубликовано 19 марта 2018, 13:37

PlayerUnknown’s Battlegrounds стала лучшей киберспортивной игрой 2017 года

Фото &copy; Bluehole

Фото © Bluehole

Самый популярный шутер прошлого года продолжает собирать награды и устанавливать новые рекорды.

Игра PlayerUnknown’s Battlegrounds получила премию SXSW Gaming Awards в номинации "Лучшая киберспортивная игра". Также самый популярный шутер 2017 года победил ещё в двух номинациях — "Лучшая игра-тренд" и "Лучший мультиплеер".

PlayerUnknown’s Battlegrounds конкурировала с другими популярными играми: Fortnite, Splatoon 2, Destiny 2 и Gang Beasts. Также ей противостояли F1 2017, FIFA 18, Tekken 7 и Call of Duty WWII.

Напомним, PlayerUnknown’s Battlegrounds — популярный многопользовательский шутер в жанре "Королевская битва". Игра установила рекорд в сервисе Steam — в шутер играло 3,23 миллиона пользователей.

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Сергей Сурепин
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