PlayerUnknown’s Battlegrounds стала лучшей киберспортивной игрой 2017 года

Самый популярный шутер прошлого года продолжает собирать награды и устанавливать новые рекорды.

Игра PlayerUnknown’s Battlegrounds получила премию SXSW Gaming Awards в номинации "Лучшая киберспортивная игра". Также самый популярный шутер 2017 года победил ещё в двух номинациях — "Лучшая игра-тренд" и "Лучший мультиплеер".

PlayerUnknown’s Battlegrounds конкурировала с другими популярными играми: Fortnite, Splatoon 2, Destiny 2 и Gang Beasts. Также ей противостояли F1 2017, FIFA 18, Tekken 7 и Call of Duty WWII.