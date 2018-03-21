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Регион
Опубликовано 21 марта 2018, 02:31

Отец Литвиненко назвал имя убийцы своего сына

Фото: &copy; flickr/Will

Фото: © flickr/Will

По его мнению, злоумышленником является Алекс Гольдфарб — человек из "близкого круга" умершего российского олигарха Бориса Березовского.

Вальтер Литвиненко, отец убитого 12 лет назад в Великобритании подполковника ФСБ Александра Литвиненко, рассказал в эфире передачи Первого канала "Пусть говорят", кто причастен к убийству его сына.

По мнению мужчины, сына убил Алекс Гольдфарб — человек из "близкого круга" умершего российского олигарха Бориса Березовского. Отмечается, что В 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко в переезде в Великобританию из Турции. Об этом Вальтеру рассказала жена Гольдфарба.

Отец Литвиненко также считает, что его сына "отравили несколько раз", отмечая, что это происходило даже в госпитале.

В студии "Пусть говорят" также находился депутат Госдумы Андрей Луговой, которого в Великобритании считают причастным к этому убийству. В итоге Вальтер Литвиненко поприветствовал и обнял Лугового.

Напомним, бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году. Позднее экспертиза выявила в его организме большое количество радиоактивного полония-210.

Россия неоднократно заявляла, что расследование Великобританией гибели Литвиненко было политически ангажированным, а виновного "назначили" заранее. В свою очередь, россиянин Андрей Луговой, обвиняемый британскими властями в этом преступлении, назвал процесс по делу "театральным фарсом".

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Андрей Довлатов
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