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Регион
Опубликовано 22 марта 2018, 13:32

"Хамское и недостойное". Володин раскритиковал заявление Джонсона о ЧМ-2018

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Ранее британский министр сравнил мундиаль с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал хамским заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о чемпионате мира в России. Напомним, британский министр сравнил мундиаль с Олимпиадой 1936 года в гитлеровской Германии.

— Британские политики опустились до хамства, — сказал Володин журналистам. — Это говорит о том, что всё настолько у них плохо. <...> Заявление [Джонсона] действительно хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности.

Ранее заявление Джонсона также раскритиковала представительница российского МИД Мария Захарова.

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Иван Гусев
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