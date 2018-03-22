"Хамское и недостойное". Володин раскритиковал заявление Джонсона о ЧМ-2018

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал хамским заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о чемпионате мира в России. Напомним, британский министр сравнил мундиаль с Олимпиадой 1936 года в гитлеровской Германии.

— Британские политики опустились до хамства, — сказал Володин журналистам. — Это говорит о том, что всё настолько у них плохо. <...> Заявление [Джонсона] действительно хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности.