"Хамское и недостойное". Володин раскритиковал заявление Джонсона о ЧМ-2018
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
Ранее британский министр сравнил мундиаль с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал хамским заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о чемпионате мира в России. Напомним, британский министр сравнил мундиаль с Олимпиадой 1936 года в гитлеровской Германии.
— Британские политики опустились до хамства, — сказал Володин журналистам. — Это говорит о том, что всё настолько у них плохо. <...> Заявление [Джонсона] действительно хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности.
Ранее заявление Джонсона также раскритиковала представительница российского МИД Мария Захарова.