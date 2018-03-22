Валуев рассказал, как нужно бороться с браконьерством в России

Парламентарий отметил, что сейчас наблюдается рост преступлений в отношении охотничьих инспекторов.

Депутат Государственной думы Николай Валуев предложил создать в России экологическую полицию, чтобы бороться с браконьерством. Об этом парламентарий заявил на IX международном форуме "Экология".

— Российской Федерации нужна вертикально интегрированная федеральная структура по охране, мы её называем "экологическая полиция" — это рабочее название, — сказал Валуев.