Валуев рассказал, как нужно бороться с браконьерством в России
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Парламентарий отметил, что сейчас наблюдается рост преступлений в отношении охотничьих инспекторов.
Депутат Государственной думы Николай Валуев предложил создать в России экологическую полицию, чтобы бороться с браконьерством. Об этом парламентарий заявил на IX международном форуме "Экология".
— Российской Федерации нужна вертикально интегрированная федеральная структура по охране, мы её называем "экологическая полиция" — это рабочее название, — сказал Валуев.
Парламентарий отметил, что сейчас наблюдается рост преступлений в отношении охотничьих инспекторов, в частности, погибают егеря, рыбоохрана, лесники.