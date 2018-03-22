Миронов призвал ввести санкции против Британии после слов Джонсона о ЧМ-2018

Ранее заявление главы британского МИД раскритиковали в Министерстве иностранных дел РФ, в Госдуме и в Кремле.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что РФ должна отозвать для консультаций своего посла из Великобритании и ввести санкции против этой страны и её официальных лиц. Такую позицию политик высказал, комментируя заявление министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, который сравнил Чемпионат мира по футболу — 2018 с Олимпийскими играми в гитлеровской Германии в 1936-м.