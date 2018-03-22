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Опубликовано 22 марта 2018, 18:36

Миронов призвал ввести санкции против Британии после слов Джонсона о ЧМ-2018

Сергей Миронов. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Сергей Миронов. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Ранее заявление главы британского МИД раскритиковали в Министерстве иностранных дел РФ, в Госдуме и в Кремле.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что РФ должна отозвать для консультаций своего посла из Великобритании и ввести санкции против этой страны и её официальных лиц. Такую позицию политик высказал, комментируя заявление министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, который сравнил Чемпионат мира по футболу — 2018 с Олимпийскими играми в гитлеровской Германии в 1936-м.

— Джонсон перешёл черту. Подобную выходку спускать нельзя, — подчеркнул Миронов.

Напомним, заявление Джонсона прозвучало на заседании парламентского комитета по иностранным делам. Его уже раскритиковали в российском МИД, в Госдуме и в Кремле.

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Майя Селезнёва
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