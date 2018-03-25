Сироткин сошёл с дистанции в дебютной гонке "Формулы-1"
Фото: ©Flickr/Alberto Gonzalez Rovira
Стоит отметить, что 22-летний российский гонщик на Гран-при Австралии стартовал с 19-й позиции.
Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин сошёл с дистанции на шестом круге в первом этапе "Формулы-1" в гонке Гран-при Австралии.
— На прямой отказали тормоза, — рассказал пилот по радиосвязи с механиками команды.
LAP 7/58: OUT ❌— Formula 1 (@F1) 25 марта 2018 г.
Sirotkin stops out on track
And Ericsson pulls into the pits to retire as well #AusGP #F1 pic.twitter.com/iGs19kiar3
Стоит отметить, что это была первая гонка "Формулы-1" в карьере россиянина.
Готовимся к гонке #AusGP Getting ready for the race _______________________________________ @williamsmartiniracing @smp_racing @f1 #WeAreRacing #williams #FW41 #F1 #TeamSirotkin #SupportSirotkin #smp #smpracing #s35 #martini #sirotkin #f1 #formula1 #formulaone #williams #williamsmartiniracing #russianteam #motorsport #болеемзанаших #россиявперед ⚪
Следующий этап королевских гонок пройдёт 6–8 апреля в Бахрейне.
Накануне российский гонщик занял 19-е место в квалификационном заезде Гран-при Австралии на "Альберт-парке".