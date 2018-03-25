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Регион
Опубликовано 25 марта 2018, 10:34

Сироткин сошёл с дистанции в дебютной гонке "Формулы-1"

Фото: &copy;Flickr/Alberto Gonzalez Rovira

Фото: ©Flickr/Alberto Gonzalez Rovira

Стоит отметить, что 22-летний российский гонщик на Гран-при Австралии стартовал с 19-й позиции.

Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин сошёл с дистанции на шестом круге в первом этапе "Формулы-1" в гонке Гран-при Австралии.

— На прямой отказали тормоза, — рассказал пилот по радиосвязи с механиками команды.

Стоит отметить, что это была первая гонка "Формулы-1" в карьере россиянина.

Следующий этап королевских гонок пройдёт 6–8 апреля в Бахрейне.

Накануне российский гонщик занял 19-е место в квалификационном заезде Гран-при Австралии на "Альберт-парке".

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Екатерина Землянухина
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