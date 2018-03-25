Сироткин — о дебюте в "Формуле-1": Сошёл с трассы из-за упаковки сэндвича

— Получилась, на самом деле, глупая вещь. На базе команды тысяча человек, которые изо дня в день, с утра до вечера сменами работают, чтобы отыграть какие-то десятые, сотые доли секунды, отыграть драгоценные позиции в гонке, а в итоге мы ловим полиэтиленовый пакет из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза, что моментально приводит к перегреву тормозной системы, и она в прямом смысле слова сгорает. В итоге я оказываюсь без тормозов и еду по прямой в 13-м повороте. Безусловно, это настолько глупо, что не хочется в это верить, не самая приятная вещь. Надо поскорее забыть этот уик-энд. Таких ситуаций смешных происходит в команде довольно много, на самом деле.