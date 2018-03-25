Володин: Законодательная реализация послания Путина продолжится и в 2019 году

Ранее в своём обращении российский лидер высказался по многим вопросам — от обороноспособности страны и до медицины.

По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законодательная реализация послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, скорее всего, продолжится и в 2019 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Володин отметил, что это большая работа, которая должна быть проведена в течение года. Однако, учитывая глобальность поставленных задач, законодателям придётся выйти за пределы 2018-го.

— Она, конечно, в основе должна быть проведена в течение года, но всё-таки, учитывая её значимость и глобальность, скорее всего, и следующий год потребуется для того, чтобы законодательно обеспечить те задачи, которые президент поставил, — сказал Володин.

Вячеслав Володин отметил, что из-за характера этих задач придётся корректировать законопроекты. Поэтому работу надо будет вести постоянно.