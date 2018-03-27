Пучков доложит Госдуме о расследовании трагедии в Кемерове

Госдума пригласит главу МЧС Владимира Пучкова, чтобы он доложил о ходе расследования трагедии в Кемерове, где при пожаре погибло 64 человека. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это стало возможным, — сказал Володин.

Сейчас глава МЧС находится в Кемерове, где расследуют причины крупного пожара. По последним данным, жертвами возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, причём большинство — дети.