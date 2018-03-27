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Опубликовано 27 марта 2018, 11:13

Пучков доложит Госдуме о расследовании трагедии в Кемерове

Владимир Пучков. Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Дружинин

Владимир Пучков. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Госдума пригласит главу МЧС Владимира Пучкова, чтобы он доложил о ходе расследования трагедии в Кемерове, где при пожаре погибло 64 человека. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это стало возможным, — сказал Володин.

Сейчас глава МЧС находится в Кемерове, где расследуют причины крупного пожара. По последним данным, жертвами возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, причём большинство — дети.

Подробную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Янковская Ольга
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