В Госдуме отреагировали на презентацию Великобритании по делу Скрипаля

По мнению Дмитрия Новикова, действия Запада направлены на то, чтобы создать максимально неблагоприятную ситуацию для РФ.

В Госдуме отреагировали на презентацию Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая была показана представителям иностранных посольства на брифинге. По мнению первого зампред комитета по международным делам Дмитрия Новикова, Запад выстроил систему действий, которые направлены на дестабилизацию обстановки внутри России и её позиции на международной арене.

— В ход идут все способы политического, военного давления с помощью блока НАТО, дипломатического давления. Против страны вводятся экономические санкции, — сказал Новиков RT, отметив, что вся эта система действий направлена на то, чтобы создать максимально неблагоприятную ситуацию для России.

По мнению депутата, шаги западных партнёров достаточно последовательны и в будущем они будут действовать так же, как и сейчас.

— России следует реагировать адекватно в каждом конкретном случае, — подытожил парламентарий.