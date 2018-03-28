В Кремле заявили, что возможность встречи глав РФ и КНДР не обсуждается

В настоящий момент возможность встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына не обсуждается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет, таких планов у президента России нет, — сказал он.

Напомним, ранее северокорейский лидер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.