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Регион
Опубликовано 28 марта 2018, 09:30

В Кремле заявили, что возможность встречи глав РФ и КНДР не обсуждается

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

В настоящий момент возможность встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына не обсуждается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет, таких планов у президента России нет, — сказал он.

Напомним, ранее северокорейский лидер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писал Лайф, Путин и Трамп обсуждали идею саммита КНДР и США.

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Майя Селезнёва
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