Совладелец "Зимней вишни" Штенгелов намерен вернуться в РФ в связи с трагедией
Денис Штенгелов. Фото: © РИА Новости/Павел Стефанский
Однако в пресс-службе компании точные даты его возвращения в страну назвать не смогли.
Совладелец сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Денис Штенгелов планирует вернуться в Россию. Об этом сообщила пресс-служба компании "Кондитерус ком" в ответ на запрос РИА "Новости".
— Денис (Штенгелов. — Прим. ред.) планирует приехать в Россию, точные даты в данный момент уточняются, — говорится в сообщении.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В МЧС подтвердили гибель 41 ребёнка. Отмечалось также, что пропавших без вести нет.
Подробную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" читайте в текстовой трансляции Лайфа.