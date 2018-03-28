Совладелец "Зимней вишни" Штенгелов намерен вернуться в РФ в связи с трагедией

Однако в пресс-службе компании точные даты его возвращения в страну назвать не смогли.

Совладелец сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Денис Штенгелов планирует вернуться в Россию. Об этом сообщила пресс-служба компании "Кондитерус ком" в ответ на запрос РИА "Новости".

— Денис (Штенгелов. — Прим. ред.) планирует приехать в Россию, точные даты в данный момент уточняются, — говорится в сообщении.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В МЧС подтвердили гибель 41 ребёнка. Отмечалось также, что пропавших без вести нет.