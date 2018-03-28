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Регион
Опубликовано 28 марта 2018, 13:49

Совладелец "Зимней вишни" Штенгелов намерен вернуться в РФ в связи с трагедией

Денис Штенгелов. Фото: &copy; РИА Новости/Павел Стефанский

Денис Штенгелов. Фото: © РИА Новости/Павел Стефанский

Однако в пресс-службе компании точные даты его возвращения в страну назвать не смогли.

Совладелец сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Денис Штенгелов планирует вернуться в Россию. Об этом сообщила пресс-служба компании "Кондитерус ком" в ответ на запрос РИА "Новости".

— Денис (Штенгелов. — Прим. ред.) планирует приехать в Россию, точные даты в данный момент уточняются, — говорится в сообщении.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В МЧС подтвердили гибель 41 ребёнка. Отмечалось также, что пропавших без вести нет.

Подробную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Владислав Фёдоров
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