Путин поручил Медведеву оказать дополнительную помощь семьям погибших в ТЦ

В свою очередь Медведев отметил, что ряд решений уже принят и сейчас будет рассматриваться, что правительство может ещё предпринять.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

— Если нужно (дополнительно), конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, — сказал Путин.

— Краевые власти будут делать всё необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать всё необходимое со стороны федерального правительства, — обратился Медведев к Путину.

В свою очередь Медведев отметил, что ряд решений уже принят и сейчас будет рассматриваться, что правительство может ещё предпринять.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В МЧС подтвердили гибель 41 ребёнка. Отмечалось также, что пропавших без вести нет.