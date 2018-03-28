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Опубликовано 28 марта 2018, 19:40

Студенты Тимирязевки передадут в Кемерово 64 яблони в память о погибших

Фото &copy;&nbsp;Российский государственный&nbsp; аграрный университет МСХА им. Тимирязева.&nbsp;

Фото © Российский государственный  аграрный университет МСХА им. Тимирязева. 

Сейчас они находятся в одной из теплиц академии, а уже в мае, на 40 дней со дня трагедии, они будут высажены на месте трагедии.

Студенты Российского государственного аграрного университета МСХА им. Тимирязева передадут в Кемерово 64 яблони в память о погибших в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Инициатива принадлежит студентам. Сегодня они вместе со специалистами университета отобрали 64 саженца: столько жизней унесла трагедия в Кемерове, — сказала ректор академии Галина Золина.

Все саженцы обладают высокой зимостойкостью и морозоустойчивостью. Среди сортов — "Белый налив", "Антоновка", "Богатырь", отобраны немецкий "Штрейфлинг" и английский "Мельба".

Сообщается, что саженцы подготовлены к транспортировке. Сейчас они находятся в одной из теплиц академии, а уже в мае, на 40 дней со дня трагедии, они будут высажены на месте трагедии.

Подробную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Владислав Фёдоров
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