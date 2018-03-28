Студенты Тимирязевки передадут в Кемерово 64 яблони в память о погибших

Сейчас они находятся в одной из теплиц академии, а уже в мае, на 40 дней со дня трагедии, они будут высажены на месте трагедии.

Студенты Российского государственного аграрного университета МСХА им. Тимирязева передадут в Кемерово 64 яблони в память о погибших в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Инициатива принадлежит студентам. Сегодня они вместе со специалистами университета отобрали 64 саженца: столько жизней унесла трагедия в Кемерове, — сказала ректор академии Галина Золина.

Все саженцы обладают высокой зимостойкостью и морозоустойчивостью. Среди сортов — "Белый налив", "Антоновка", "Богатырь", отобраны немецкий "Штрейфлинг" и английский "Мельба".

Сообщается, что саженцы подготовлены к транспортировке. Сейчас они находятся в одной из теплиц академии, а уже в мае, на 40 дней со дня трагедии, они будут высажены на месте трагедии.