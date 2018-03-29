"Очередной удар". В ГД прокомментировали невыдачу виз США российским спортсменам

По словам главы Комитета Госдумы по физической культуре, таким желанием досадить России Штаты поставили под вопрос свою способность организовывать крупные международные мероприятия.

Невыдача американских виз российским спортсменам по вольной борьбе является ударом не только по атлетам из России, но и по мировому спорту. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

— Невыдача США виз российским спортсменам по вольной борьбе — это очередной удар не только по российским атлетам, но и по мировому спорту, — сказал он.

По словам Дегтярёва, такое решение вызывает недоумение не только у российских, но и у американских спортсменов. Он добавил, что подобным желанием досадить России Штаты поставили под вопрос свою способность организовывать крупные международные мероприятия.

— Возможно, США с их "затруднениями" нужно поучиться у России. У нас огромный опыт проведения соревнований любой организационной сложности, — отметил глава думского комитета.