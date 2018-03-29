"ВКонтакте" отключила комментарии на страницах жертв трагедии в кемеровском ТЦ

В компании также заверили, что весь контент, который был размещён на страницах при жизни, полностью сохранён, при этом основная информация стала доступна только для друзей.

Российская социальная сеть "ВКонтакте" ограничила возможность оставлять комментарии на страницах погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает пресс-службf компании.

— Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене, — сказали РИА "Новости" в ВК.

Во "ВКонтакте" также заверили, что весь контент, который был размещён на страницах при жизни пользователей, полностью сохранён, при этом основная информация стала доступна только для друзей.

— Это касается и страницы Елены Востриковой — следов взлома или другой активности не обнаружено. Вероятно, страница была просмотрена не с профиля Игоря Вострикова или иного друга Елены, — сказали в компании, добавив, что в ближайшее время они свяжутся с Игорем Востриковым и перепроверят данную информацию.

Добавим, что ранее Востриков, который потерял при пожаре в "Зимней вишне" всю семью, заявил, что страница его покойной супруги была взломана.