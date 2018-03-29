Ямальский оппозиционер призвал наказать земляков, почтивших память жертв пожара

По его словам, вышедшие на акцию памяти местные жители нарушают федеральный закон № 54.

Оппозиционер из Ноябрьска Александр Бондарчук потребовал привлечь своих земляков, которые вышли на митинг, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, к ответственности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на публикацию обратил внимание портал URA.RU.

Он записал видео, в котором обратился к мэру города Алексею Романову и его заместителю по информационной политике Алексею Ардышеву, где сказал, что люди, которые идут на митинг, нарушают федеральный закон 54.

— Романов, Ардышев, вы где? Почему не пишите жалобу в полицию? В Ноябрьске идут призывы к выходу на несогласованный митинг. Это не соответствует ФЗ № 54, — говорит он.

Отметим, что указанный федеральный закон называется "О собраниях, митингах, шествиях и пикетировании". Бондарчук же увидел, что собрание жителей Ноябрьска, чтобы почтить память, является несанкционированным и нарушает 54-й закон. Его же обращение разлетелось по соцсети и вызвало непонимание у сотен местных жителей.

В свою очередь, как отметил активист "Десанта поколений" Владислав Тракслер — организации, которая по собственной инициативе обеспечивала порядок во время митинга, — акции поминовения не несут политического характера.