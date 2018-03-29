Песков рассказал, откуда шли основные вбросы о якобы сотнях погибших в Кемерове

Пресс-секретарь президента РФ назвал обычным распространение сплетен по сарафанному радио.

Вбросы о том, что в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" якобы погибли сотни людей, поступали в основном из Украины и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ток-шоу "В точку" в Высшей школе экономики.

— Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300–500 погибших таким образом вбрасывается, — приводит его слова РИА "Новости".

Песков назвал обычным распространение лживой информации по сарафонному радио в подобных трагичных ситуациях.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.