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Регион
Опубликовано 29 марта 2018, 19:42

Один из "пропавших без вести" в кемеровском ТЦ нашёлся на парах в техникуме

Фото: &copy; РИА Новости&nbsp;&nbsp;

Фото: © РИА Новости  

По словам молодого человека, он приходил в штаб и просил, чтобы его вычеркнули из списка, но, скорее всего, из-за паники и хаоса произошёл сбой.

Один из пропавших без вести молодой человек рассказал, как его имя попало в список после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает КП.

По его словам, 25 марта, в день пожара, он вместе со своим другом отправился в интернет-кафе. Его родители подумали, что он пошёл именно в сгоревший торговый центр, и, в связи с тем что не смогли до него дозвониться, оправились в штаб, где его имя внесли в список пропавших.

— Когда я вышел из кафе, родные уже были в штабе, — сказал он.

Молодой человек добавил, что когда он пришёл в штаб, то попросил вычеркнуть его из списка пропавших, но, скорее всего, из-за паники и хаоса произошёл сбой.

— Вчера ко мне на занятия в техникум приходил следователь, проверил документы и наконец вычеркнул. Сказал, что за сегодня я уже третий такой, — сказал он.

В результате страшного пожара в "Зимней вишне", по последним данным, погибло 64 человека, из них 41 — дети.

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Владислав Фёдоров
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