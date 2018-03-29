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Регион
Опубликовано 29 марта 2018, 20:11

Пойдёт под снос. В Кемерове отчитались о завершении экспертизы сгоревшего ТЦ

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Отмечается, что сейчас одной из задач выступает отработка технологии по сносу здания.

Экспертиза сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" завершена, здание пойдёт под снос. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

— Его надо оградить, принять под охрану. Решение на КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) по его сносу принято, — сказал Меняйло РИА "Новости".

По его словам, сейчас одной из задач выступает отработка технологии по сносу здания. Меняйло также добавил, что также важно довести до родственников погибших информацию о следствии в режиме онлайн.

— Чтобы люди знали и не было попытки использовать их горе, — сказал Меняйло.

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Владислав Фёдоров
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