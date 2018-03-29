Пойдёт под снос. В Кемерове отчитались о завершении экспертизы сгоревшего ТЦ

Отмечается, что сейчас одной из задач выступает отработка технологии по сносу здания.

Экспертиза сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" завершена, здание пойдёт под снос. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

— Его надо оградить, принять под охрану. Решение на КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) по его сносу принято, — сказал Меняйло РИА "Новости".

По его словам, сейчас одной из задач выступает отработка технологии по сносу здания. Меняйло также добавил, что также важно довести до родственников погибших информацию о следствии в режиме онлайн.