Пойдёт под снос. В Кемерове отчитались о завершении экспертизы сгоревшего ТЦ
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Отмечается, что сейчас одной из задач выступает отработка технологии по сносу здания.
Экспертиза сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" завершена, здание пойдёт под снос. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
— Его надо оградить, принять под охрану. Решение на КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) по его сносу принято, — сказал Меняйло РИА "Новости".
По его словам, сейчас одной из задач выступает отработка технологии по сносу здания. Меняйло также добавил, что также важно довести до родственников погибших информацию о следствии в режиме онлайн.
— Чтобы люди знали и не было попытки использовать их горе, — сказал Меняйло.