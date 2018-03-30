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Регион
Опубликовано 30 марта 2018, 13:05

В Госдуме назвали безответственным обещание Трампа выиграть гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп. Фото: &copy; REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Депутат подчеркнул, что победить в ней не сможет никто, поскольку человечество накопило военный потенциал, способный несколько раз уничтожить всё живое на планете.

Усилия Москвы направлены не на гонку вооружений, а на организацию переговорного процесса с участием ряда крупных государств. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

— Все усилия, которые предпринимаются Владимиром Владимировичем (Путиным) и нашей страной, направлены не на гонку вооружений, а на организацию вменяемого переговорного процесса. И не в формате "один на один", а с участием Китая, Индии и ряда других крупных государств, — сказал РИА "Новости" Шаманов.

Парламентарий отметил, что США "вместо этого пытаются организовать междусобойчик с корейцами". При этом после неудач на Корейском полуострове Вашингтон пытается запугать Москву.

По мнению Шаманова, заявление Трампа о том, что США готовы к гонке вооружений с РФ и могут её выиграть, если оно действительно имело место, является безответственным. Депутат подчеркнул, что в гонке вооружений никто не сможет выиграть.

— Это, во-первых, безответственное заявление. Второе, уже цивилизация накопила как минимум шесть запасов только ядерного оружия, чтобы себя уничтожить. В этой гонке вооружений никто не выиграет, — отметил Шаманов.

Парламентарий добавил, что "советники не очень вменяемые в окружении Трампа, которые меняются как перчатки, затевают не очень хорошую игру".

Ранее NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным якобы заявил о готовности победить в гонке вооружений. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию телеканала.

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Алёна Темирчиева
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