Страшная правда. Выжившему мальчику сообщили о гибели семьи в пожаре в Кемерове

Сообщается, что опекуном ребёнка станет одна из двух бабушек, оставшихся у мальчика.

Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял всю свою семью при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила журналистам главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, которая работает сейчас на месте трагедии.

— У него три близких родственника, это три бабушки. До сегодняшнего дня они не могли сказать, не могли справиться со своим страхом перед его реакцией... Сегодня после длительной работы... мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребёнком, — рассказала психиатр.

Она добавила, что мальчик отреагировал так, как и должен отреагировать ребёнок — плакал. Но, по словам Портновой, мальчик не замкнулся в себе, разговаривал и спрашивал о будущем и где он будет жить.

— Здесь наша задача — помочь справиться со своим горем, научиться помогать ребёнку, — рассказала Портнова журналистам.