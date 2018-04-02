Высоковольтные провода обнаружены в сгоревшем кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

В батутном центре в кемеровской "Зимней вишне", откуда начался пожар, обнаружили пучок электрических проводов. По словам очевидцев, он свисал практически над ванной с мягкими кубиками (мягким наполнителем для сухого бассейна. — Прим. ред). Как рассказали главе СКР Александру Бастрыкину следователи-криминалисты, могло произойти короткое замыкание. Об этом сообщается в видео, опубликованном Следственным комитетом России 2 апреля.

Согласно одной из версий, зрители, которые смотрели мультфильм, заткнули все щели от дыма и не выходили. Они ждали, когда их спасут, следуя инструкциям. Отмечается, что многие скончались от отравления продуктами горения.