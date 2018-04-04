В комитете Госдумы поддержали законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Проектом также предполагается признать тяжкими преступлениями изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию, а также рекламирование материалов, где содержатся порнографические изображения несовершеннолетних.

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который установит пожизненное заключение для педофилов. Сам комитет выступает в рамках данного проекта соисполнителем.

Как отмечается, инициаторами выступили вице-спикер ГД Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Лебедев, глава думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие.

Как отмечают парламентарии, законопроект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями. Кроме того, проектом предусматривается дополнить статью 78 УК РФ положением, согласно которому сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.