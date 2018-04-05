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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 11:45

Феррари отказалась от участия в чемпионате по виртуальным гонкам "Формулы-1"

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Seth Wenig

Фото: © AP Photo / Seth Wenig

Новый сезон киберчемпионата "Формулы-1" начнётся 13 апреля. Участие в нём примут все команды, кроме Феррари.

13 апреля начинается второй сезон eSports. Соревнования будут проходить по игре F1 2017, однако их формат изменится. Принимать участие в чемпионате будут девять команд "Формулы-1" — все, кроме Феррари.

Сначала пройдут четыре этапа квалификации под названием Pro Draft. В их рамках коллективы отберут как минимум по одному киберспортсмену в свои команды.

Призовой фонд — 200 тысяч долларов. Первый киберчемпионат eSports в истории "Формулы-1" прошёл в 2017 году. Тогда соревнования проходили в игре F1 2017, а чемпионом стал британский посудомойщик Брендон Ли.

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Сергей Сурепин
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