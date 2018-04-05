Феррари отказалась от участия в чемпионате по виртуальным гонкам "Формулы-1"

Новый сезон киберчемпионата "Формулы-1" начнётся 13 апреля. Участие в нём примут все команды, кроме Феррари.

13 апреля начинается второй сезон eSports. Соревнования будут проходить по игре F1 2017, однако их формат изменится. Принимать участие в чемпионате будут девять команд "Формулы-1" — все, кроме Феррари.

Сначала пройдут четыре этапа квалификации под названием Pro Draft. В их рамках коллективы отберут как минимум по одному киберспортсмену в свои команды.