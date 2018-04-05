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Опубликовано 5 апреля 2018, 15:03

В самой популярной игре 2017 года можно будет наблюдать за своим убийцей

Будущее обновление PlayerUnknown’s Battlegrounds добавит в игру возможность наблюдать за действиями игрока, который вас убил.

Скриншот&nbsp;видео:&nbsp;youtube.com/PC Gamer

Скриншот видео: youtube.com/PC Gamer

Для этого необходимо будет только нажать на кнопку "Наблюдать" на экране результатов матча. Это будет отличным способом не только для развлечения, но и для того, чтобы узнать, не был ли ваш убийца читером.

Если игрок, который убил вас, погибнет, то вы сможете переключиться на его убийцу. В случае самоубийства вы сможете следить за игроком, который находился ближе всего к вам.

Напомним, сейчас разработчики продолжают тестировать новую карту для PUBG. В скором времени она станет доступна для всех пользователей.

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Сергей Сурепин
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