В самой популярной игре 2017 года можно будет наблюдать за своим убийцей

Для этого необходимо будет только нажать на кнопку "Наблюдать" на экране результатов матча. Это будет отличным способом не только для развлечения, но и для того, чтобы узнать, не был ли ваш убийца читером.

Если игрок, который убил вас, погибнет, то вы сможете переключиться на его убийцу. В случае самоубийства вы сможете следить за игроком, который находился ближе всего к вам.