В самой популярной игре 2017 года можно будет наблюдать за своим убийцей
Будущее обновление PlayerUnknown’s Battlegrounds добавит в игру возможность наблюдать за действиями игрока, который вас убил.
Скриншот видео: youtube.com/PC Gamer
Для этого необходимо будет только нажать на кнопку "Наблюдать" на экране результатов матча. Это будет отличным способом не только для развлечения, но и для того, чтобы узнать, не был ли ваш убийца читером.
Если игрок, который убил вас, погибнет, то вы сможете переключиться на его убийцу. В случае самоубийства вы сможете следить за игроком, который находился ближе всего к вам.
Напомним, сейчас разработчики продолжают тестировать новую карту для PUBG. В скором времени она станет доступна для всех пользователей.