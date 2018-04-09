Россиянин Сироткин — о последнем месте в "Формуле-1": Выглядим как идиоты

— Тяжёлые чувства после сложных выходных. Я знаю, что со стороны мы выглядели идиотами. Это совершенно очевидно. Наверное, будет странно, если я попытаюсь найти что-то позитивное в этом. Но некоторые моменты всё же есть. Частично это касается лично моей работы, частично — накопления опыта, персонального и командного. В этом есть прогресс. Но результат был плохим. Об этом даже лучше не думать. Нам нужно понять, почему так происходит, — цитирует россиянина французское издание F1i.

Во вчерашней гонке 22-летний москвич оказался впереди лишь тех пилотов, которые сошли с дистанции. Среди них был в том числе и Кими Райкконен, на собственном пит-стопе травмировавший механика и сошедший через несколько десятков метров (видео).