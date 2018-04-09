Толстой: Twitter, Facebook и Telegram продолжают игнорировать законы России

По словам вице-спикера Госдумы, социальные сети ухмыляются в ответ, говоря о том, что у них нет ключей шифрования.

Социальные сети Twitter, Facebook и Telegram, которые принадлежат разным транснациональным монополиям, продолжают игнорирование российского закона. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

— Twitter, Facebook и другие принадлежащие разным транснациональным монополиям социальные сети ухмыляются в ответ, говоря о том, что у них, у Telegram нет ключей шифрования, — сказал он.

По словам Толстого, на фоне последних событий в Кемерове, когда в социальных сетях начали распространять фейковую информацию о числе, это является важным вопросом. Как отметил вице-спикер Госдумы, у властей нет возможности воздействовать на это.