Толстой: Twitter, Facebook и Telegram продолжают игнорировать законы России
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По словам вице-спикера Госдумы, социальные сети ухмыляются в ответ, говоря о том, что у них нет ключей шифрования.
Социальные сети Twitter, Facebook и Telegram, которые принадлежат разным транснациональным монополиям, продолжают игнорирование российского закона. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
— Twitter, Facebook и другие принадлежащие разным транснациональным монополиям социальные сети ухмыляются в ответ, говоря о том, что у них, у Telegram нет ключей шифрования, — сказал он.
По словам Толстого, на фоне последних событий в Кемерове, когда в социальных сетях начали распространять фейковую информацию о числе, это является важным вопросом. Как отметил вице-спикер Госдумы, у властей нет возможности воздействовать на это.
Добавим, что 4 апреля истёк 15-дневный срок, в рамках которого Telegram должен был предоставить ФСБ РФ ключи шифрования. При этом руководство компании уведомило Роскомнадзор о том, что это требование технически невозможно выполнить.