Шаманов предупредил об ответных мерах России в случае удара США по Сирии

Депутат возмутился заявлением Дональда Трампа о возможных военных мерах Вашингтона в связи с "химатакой" в сирийской Думе.

Россия примет политико-дипломатические и при необходимости военные ответные меры в случае нанесения удара США по Сирии. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

— Политика двойных стандартов дошла до ручки... Без ответа не останется ни одно противоправное действие, — сказал парламентарий на пленарном заседании палаты от фракции "Единая Россия".

Шаманов возмутился заявлением президента США Дональда Трампа о возможном военном ответе Вашингтона на якобы произошедшую в сирийской Думе "химатаку" и отправку эсминцев ВМС США в Средиземное море.

— Пусть не надеются, со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы — суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне, — подчеркнул глава комитета.

Кроме того, Шаманов отметил увеличение числа государств, принимающих участие в сирийском конфликте, напомнив о нанесении Израилем ракетных ударов по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Депутат подчеркнул, что Израиль не оповестил об этом Москву "ни по линии Генштаба РФ, ни по линии Министерства иностранных дел".

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне распространения информации о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума. В МИД РФ назвали сообщения о применении химоружия информационным вбросом с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.