Госдума одобрила закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха
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В частности, предлагается создать договор, в котором содержится вся информация об условиях отдыха ребёнка.
Государственная дума на очередном пленарном заседании приняла закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха. В частности, речь идёт о создании обязательного типового договора.
В нём будет содержаться информация об условиях отдыха ребёнка. Он будет юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.
Помимо этого, вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъектов России, которая организует отдых. Правительство региона должно будет сделать публичный реестр учреждений, обеспечивающих отдых детей.
Также предлагается утвердить в регионах список рекомендуемых маршрутов, которые будут проходить организованные группы детей, и разместить его на электронных ресурсах субъектов исполнительной власти.