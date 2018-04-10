Госдума одобрила закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха

В частности, предлагается создать договор, в котором содержится вся информация об условиях отдыха ребёнка.

Государственная дума на очередном пленарном заседании приняла закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха. В частности, речь идёт о создании обязательного типового договора.

В нём будет содержаться информация об условиях отдыха ребёнка. Он будет юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Помимо этого, вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъектов России, которая организует отдых. Правительство региона должно будет сделать публичный реестр учреждений, обеспечивающих отдых детей.