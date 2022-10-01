На "гриб" лучше не засматриваться: Что делать после ядерного взрыва В последнее время обсуждают, начнётся третья мировая между США и Россией или нет. В соцсетях мелькают материалы о "ядерном апокалипсисе". Что делать, если вдруг на горизонте появился ядерный гриб? 30 сентября, 21:40 5511 5511 Фото © Shutterstock Inc

На дворе, конечно, не Карибский кризис, но градус паранойи в воздухе резко повысился. И, хотя никто не обещает превратить другие страны в "ядерный пепел", поводов всё ещё достаточно. Последний из них — угрозы США в адрес России.

Атомная угроза уже порядком стёрлась из народной памяти. Едва ли кто-то сейчас ответит, что значит один длинный гудок и два коротких или где находится ближайшее бомбоубежище.

Ядерный гриб на горизонте стал чем-то вроде зомби-апокалипсиса — чистой фантастикой из книжек про сталкеров и третью мировую войну. Мы представили, как бы выживал после настоящего ядерного удара читатель такой литературы.

Первый день

"Угроза ядерной войны была для меня заманчивой перспективой. "Битвы с мародёрами", "выживание в радиоактивных лесах", "столкновения с мутантами" — это звучало даже круче, чем "зомби-апокалипсис". Я залез в Сеть, узнал, что в случае чего Вашингтон начнёт бомбить города в шесть часов вечера, и прочёл, какие продукты надо взять. Съездил на дачу и забрал дедушкины патроны — в случае апокалипсиса они станут самым ценным ресурсом. Кроме того, я купил через анонимный браузер пистолет. Также я купил подержанную машину, чтобы после взрыва уехать в лес".

Кадр из фильма © "Дорога". Режиссёр: Джон Хиллкоут, сценаристы: Джо Пенхалл, Кормак Маккарти / "Кинопоиск"

Необходимость взять с собой оружие и патроны — один из самых распространённых мифов о ядерном апокалипсисе. Мародёры и уж подавно мутанты не более чем плод фантазии писателей. Если возьмёте с собой оружие и патроны, то с ними придётся расстаться на первом же блокпосту.

Вместо того чтобы забивать рюкзак макаронами, возьмите как можно больше лекарств. Вам пригодятся антибиотики, инсулин и разнообразные средства по обработке ран. Учтите: реально эффективные антирадиационные средства заранее вы не добудете. Пить йод, как советует большинство руководств, тоже не стоит, разве что для самоуспокоения.

День второй

Кадр из фильма © "Книга Илая". Режиссёры: Альберт Хьюз, Аллен Хьюз, сценаристы Гэри Уитта / "Кинопоиск"

"На горизонте появился огромный ядерный гриб. Я полюбовался им из окна своего дома, затем быстро схватил рюкзак и спустился в гараж. Включил машину и погнал в леса — выживать".

Ценные советы:

Вам едва ли пригодится транспорт. И в лесу вы от взрыва (и последующих радиоактивных осадков) точно не укроетесь. Если после взрыва вы окажетесь вдали от зоны поражения, то машина, конечно, поможет. Однако заранее приготовленный автомобиль в гараже вашего дома — вещь не самая полезная. В первые часы после взрыва лучше отсидеться дома. Если стёкла уцелели, то просто вывесите сигнал о помощи и ждите. Ждать нужно где-то трое суток — за это время существенно снизится радиоактивный фон.

Стены дома неплохо ослабляют радиационное загрязнение. Подготовьте максимально закрытую одежду и попробуйте оценить ситуацию. Не стоит паниковать. Включите телевизор и постарайтесь понять, что произошло: взрыв на АЭС, теракт или началась третья мировая война. После этого дожидайтесь спасателей или военных. Только они на самом деле знают, что нужно делать. Памяткам, которые бродят по Сети десятилетиями, и руководствам с форумов сталкеров лучше не верить. Действительные руководства есть только у военных, и для гражданских они непригодны.

На "гриб" лучше не засматриваться — можно заработать ожог сетчатки глаза.

Не особо рассчитывайте на мобильную связь: если начнётся третья мировая война, то доступа к ней, скорее всего, не будет.

Кадр из фильма © "Дорога". Режиссёр: Джон Хиллкоут, сценаристы: Джо Пенхалл, Кормак Маккарти / "Кинопоиск"

Ценные советы:

Подойдут далеко не все станции метро. Вам нужны станции глубокого залегания, которые оборудованы задвигаемыми дверями и хорошей системой вентиляции. Среди глубоких станций можно отметить "Адмиралтейскую" в Санкт-Петербурге и станцию "Парк Победы" в Москве. Метро и впрямь может оказаться полезнее бомбоубежища, так как его регулярно инспектируют. Но долго отсиживаться в подземке тоже не рекомендуется. Когда спадёт фон, постарайтесь покинуть зону поражения. При этом лучше перемещаться под землёй — пребывание на поверхности сократите до минимума.

Ещё раз: не надо никуда ехать или бежать. Попытайтесь выяснить, в какой зоне взрыва вы оказались.

Кадр из фильма © "Дорога". Режиссёр: Джон Хиллкоут, сценаристы: Джо Пенхалл, Кормак Маккарти / "Кинопоиск"

Ценные советы:

Не ждите, что ваша жизнь в бомбоубежище будет наполнена драматическими событиями. Кухня, туалет, спальня — вот ваш маршрут на ближайшие пару недель.

Главное развлечение — это, разумеется, информация извне. Бомбоубежища оборудованы (если повезёт) пунктами связи.

Несмотря на нервную обстановку, по бомбоубежищу лучше не бегать, чтобы не повышать выработку углекислого газа.

Кадр из фильма © "Дорога". Режиссёр: Джон Хиллкоут, сценаристы: Джо Пенхалл, Кормак Маккарти / "Кинопоиск"

День десятый

"Мы впервые поднялись на поверхность. Теперь-то уж точно должны начаться приключения: поиск еды, охота, схватки с мародёрами".

Если вам всё же придётся искать пропитание, то делайте это как можно дальше от зоны поражения. Речь идёт о ста километрах от эпицентра ядерного взрыва. Забудьте об охоте на кошек и собак — чем проще еда, тем меньше в ней нуклидов. Поэтому лучше обойтись растительной пищей. Но вообще, конечно, разумнее не добывать еду, а есть исключительно консервы.

Лучше оставаться с военными как можно дольше. Военные будут собирать автобусы для экстренной эвакуации людей. После переброски в палаточный лагерь вам нужно будет сменить одежду и пройти обеззараживание. Если доза полученной радиации слишком велика, вас отправят в госпиталь. Кроме того, вам необходимо получить антирадиационные средства.

В случае начала третьей мировой за вами придут из военкомата. Остальные будут дожидаться переброски в тыл.

В случае одиночного взрыва вас ожидает переброска в детские лагеря и дома отдыха на временное размещение.

Фото © Shutterstock Можно ли выжить в ядерной войне? 0 Можно, если знать где укрыться. Нет, последствия ядерных ударов будут катастрофическими. Не хочу даже об этом думать. Доверюсь судьбе — пусть будет как будет.

Авторы Мари Медведева