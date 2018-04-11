"Папа научил, как сбежать?" В Кемерове дети затравили выжившую дочь пожарного

Супруга спасателя даже обратилась к педагогу за помощью, но та лишь развела руками и сказала, что нужно подождать, пока пройдёт время.

Одноклассники затравили девятилетнюю дочь сотрудника МЧС, принимавшего участие в тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом спасатель рассказал в интервью телеканалу "360°".

Как отмечается, сейчас девочку обвиняют в том, что она выжила, хотя другие погибли. В день пожара супруга спасателя вместе с дочерью приехала в "Зимнюю вишню", чтобы купить весеннюю обувь для девочки. Магазин был расположен на первом этаже. Пока выбирали и примеряли, в ТЦ запахло дымом и все начали покидать центр.

Семья вспоминает, что паники не было, даже ботинки успели купить, но теперь девочка отказывается их носить и ходить в школу.

— Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса! — передаёт сотрудник МЧС слова, которые слышит его дочь.

По его словам, девочка маленькая и теперь даже не хочет выходить из дома гулять: начинает рыдать, задыхаться. Супруга обратилась к педагогу за помощью, но та лишь развела руками и сказала, что нужно подождать, пока пройдёт время. Отец тоже не знает, как помочь дочери.

— В школе дети её запинали. Физически могут толкнуть, оскорбить, — продолжает спасатель. — Вызвали ей врача, но, кажется, нам нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват.

Сотрудник МЧС добавил, что для девочки это сложно и она только и слышит от одноклассников, что "пожарные виноваты, не стали спасать".