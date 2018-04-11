В Госдуме допустили подачу иска о преступлениях Трампа против человечества
Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин допустил подачу в международный суд иска против американского президента Дональда Трампа за преступления против человечества после его заявлений в "Твиттере". Об этом парламентарий сообщил РИА "Новости".
— Одна из мер, я думаю… подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара — это военное преступление, это преступление против человечества, — сказал он.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" предупредил Россию о ракетном ударе в Сирии. Он напомнил обещание РФ сбивать все выпущенные по Сирии ракеты и посоветовал Москве приготовиться, "потому что они будут прилетать — хорошие, новые и умные".