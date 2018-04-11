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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 18:06

В Госдуме допустили подачу иска о преступлениях Трампа против человечества

Президент США Дональд Трамп. Фото: &copy; REUTERS

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин допустил подачу в международный суд иска против американского президента Дональда Трампа за преступления против человечества после его заявлений в "Твиттере". Об этом парламентарий сообщил РИА "Новости".

— Одна из мер, я думаю… подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара — это военное преступление, это преступление против человечества, — сказал он.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" предупредил Россию о ракетном ударе в Сирии. Он напомнил обещание РФ сбивать все выпущенные по Сирии ракеты и посоветовал Москве приготовиться, "потому что они будут прилетать — хорошие, новые и умные".

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Владислав Фёдоров
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