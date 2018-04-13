Пучков вступился за пожарного, арестованного по делу о пожаре в "Зимней вишне"

По словам главы МЧС, начальник караула Сергей Генин самостоятельно первым пошёл в огонь.

Руководитель МЧС России Владимир Пучков вступился за руководителя караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, который ранее был арестован по обвинению в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

— К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошёл в огонь. Для меня это — личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному, — сказал министр во время совещания.

Он пообещал также найти мощных адвокатов и помочь спасателю. Пучков также рассказал, что его отец долгое время являлся начальником караула пожарной охраны.

— Я всегда с ним советовался по самым сложным вопросам. И лучших специалистов в системе МЧС России, чем пожарный, помощник начальника караула, начальник караула, специалист газодымозащитной службы и всех, кто работает в боевых условиях, просто нет, — отметил министр.

Он напомнил, что спасателям в "Зимней вишне" пришлось работать в тяжелейших условиях. После тушения они шаг за шагом обследовали каждый сантиметр ТЦ.

— Ребята шли в беду, в зону ЧС, прекрасно зная о рисках и опасностях, которые им угрожают. Я некоторых буквально за шиворот оттуда вытаскивал, — заявил он.