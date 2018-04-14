Володин назвал ракетные удары США по Сирии вовлечением мира в войну

По мнению председателя Государственной думы, такие действия однозначно являются агрессией.

Ракетные удары Соединённых Штатов по Сирии — прямой акт агрессии и вовлечение мира в войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— США, нанося ракетные удары по САР, суверенному государству, действуют вне рамок международных правовых норм. Эти действия однозначно являются агрессией. И втягивание в неё стран Европы ни к чему хорошему не приведет. <...> США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить, — сообщил он.

По словам Володина, мир не впервые сталкивается с тем, что США действуют в обход ООН.

— Последствия самым негативным образом скажутся на усилиях по борьбе с международным терроризмом, и под ударом в итоге окажется не только сирийский народ, но и другие страны, в первую очередь — европейские, — отметил председатель ГД.