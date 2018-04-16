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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 15:59

Путин заявил, что предприятия должны нести ответственность перед работниками

Владимир Путин. Фото &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Омбудсмен России Татьяна Москалькова пришла к выводу, что собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, денежных капиталах, а перед трудовыми коллективами не несут ответственности.

Собственники предприятий должны нести серьёзную ответственность перед своими сотрудниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Отмечается, что Путин в своей резиденции Ново-Огарёво встретился с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она представила главе государства свой ежегодный доклад. Во время беседы она подняла вопрос трудовых ситуаций, при которых нарушаются права коллективов.

В частности, Москалькова отметила, что собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, денежных капиталах, а перед трудовыми коллективами не несут ответственности.

Путин, в свою очередь, согласился с омбудсменом, и добавил, что нужна серьёзная ответственность для собственников.

— Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьёзная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами, — заявил Путин.

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Владислав Фёдоров
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