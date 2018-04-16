Путин заявил, что предприятия должны нести ответственность перед работниками

Омбудсмен России Татьяна Москалькова пришла к выводу, что собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, денежных капиталах, а перед трудовыми коллективами не несут ответственности.

Собственники предприятий должны нести серьёзную ответственность перед своими сотрудниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Отмечается, что Путин в своей резиденции Ново-Огарёво встретился с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она представила главе государства свой ежегодный доклад. Во время беседы она подняла вопрос трудовых ситуаций, при которых нарушаются права коллективов.

В частности, Москалькова отметила, что собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, денежных капиталах, а перед трудовыми коллективами не несут ответственности.

Путин, в свою очередь, согласился с омбудсменом, и добавил, что нужна серьёзная ответственность для собственников.