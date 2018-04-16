СМИ: Эксперты установили причину трагедии в "Зимней вишне"

Специалисты проверяли две основные версии произошедшего — короткое замыкание и поджог.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унёсший жизни 64 человек, произошёл из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше здания. Как стало известно изданию "Коммерсантъ", к такому выводу пришли в центре экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета МЧС РФ.

По предварительным результатам, замыкание возникло на четвёртом этаже над детской игровой зоной. Эксперты считают, что снег с крыши торгового центра не убирали, он начал таять и вода попала на провода. Первой загорелась пластиковая люстра над детским сухим бассейном, в котором из-за капавшего сверху пластика начали гореть поролоновые кубики.

Возгорание, по мнению экспертов, могло быть локальным, но его раздула вентиляция, которую никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную. Выводы специалистов центра подтверждают, что охранник не активировал пожарную тревогу, что и привело к большому числу жертв.

Густой дым заполнил весь этаж за несколько минут именно в то время, когда в кинотеатре закончился один из сеансов. Часть вышедших из зала людей попробовала прорваться через него, однако оказалась в ловушке у закрытого запасного выхода. Как ранее сообщал СКР, 37 человек погибли, оставшись отрезанными дымом и огнём. Многие умерли в одном из залов.

Собеседник издания также сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП. Они по не установленным пока причинам не сработали.