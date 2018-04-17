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Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 14:19

МЧС: Эвакуационные пути в "Зимней вишне" были блокированы токсичными продуктами

Фото: &copy; VK/&nbsp;Ивантеевка 24.

Фото: © VK/ Ивантеевка 24.

Отмечается, что пути были блокированы через пять минут и четыре секунды с момента возгорания.

Все эвакуационные пути в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове были блокированы токсичными продуктами, которые содержали хлористый водород. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

— Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичным, с хлористым водородом, — сказал он.

Напомним, что крупный пожар, который унёс жизни 64 человек, произошёл в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. Большинство погибших — дети.

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Владислав Фёдоров
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