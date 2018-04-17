Замкнул светильник. В МЧС назвали причину пожара в кемеровской "Зимней вишне"

Как сообщается, у светильника был рассеиватель, который начал плавиться, и капли упали в поролоновую яму.

Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стало замыкание светильника над ямой с поролоном в игровой зоне. Об этом сообщил директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

— По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там, — сказал он.

Еникеев уточнил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого пошли вниз в виде капли и упали в поролоновую яму.