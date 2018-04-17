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Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 14:28

Замкнул светильник. В МЧС назвали причину пожара в кемеровской "Зимней вишне"

Горящий ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

Горящий ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

Как сообщается, у светильника был рассеиватель, который начал плавиться, и капли упали в поролоновую яму.

Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стало замыкание светильника над ямой с поролоном в игровой зоне. Об этом сообщил директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

— По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там, — сказал он.

Еникеев уточнил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого пошли вниз в виде капли и упали в поролоновую яму.

Напомним, что пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошёл 25 марта. Погибли 64 человек, в том числе 41 ребёнок.

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Владислав Фёдоров
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