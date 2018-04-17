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Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 14:51

В Кемерове до 1 сентября планируют обустроить территорию на месте сгоревшего ТЦ

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

По словам губернатора, вопрос размещения какого-либо объекта обсуждается отдельно с жителями региона и родственниками погибших.

Парк или сквер может появиться к 1 сентября на месте сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня". Такие сроки озвучил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

— Что касается "Зимней вишни", то мы в апреле планируем закончить весь документооборот по зданию торгового центра, а после 40 дней с момента трагедии — начать работы по сносу здания, — сказал Цивилёв.

Губернатор добавил, что вопрос размещения какого-либо объекта обсуждается отдельно с жителями региона и родственниками погибших. Решение, какой именно объект появится на территории, будет принято в мае.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в "Зимней вишне", при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, стало замыкание светильника над ямой с поролоном в игровой зоне.

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Владислав Фёдоров
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