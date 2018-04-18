Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко
Лётчик Константин Ярошенко. Фото: © РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова снова обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме. Об этом омбудсмен сообщила в интервью "Известиям".
— Сейчас мы анализируем, какие юридические основания есть у нас, чтобы добиться отбывания наказания заключённым в стране гражданства. Кроме того, я вновь обращусь к Дональду Трампу с просьбой помиловать Константина Ярошенко, — говорит Москалькова. — То письмо, которое я получила от Трампа, не даёт ответа или отказа по вопросу помилования.
Она отметила, что аппарат госсекретаря США мог не до конца разобраться в формулировке, с которой она в первый раз обращалась к Трампу: письмо содержит не юридические подробности дела, а просьбу "совершить акт милости и гуманизма".
Напомним, российского пилота Константина Ярошенко приговорили в 2011 году в Соединённых Штатах к 20 годам заключения. Его подозревают в планировании переправки крупной партии кокаина. 2 апреля 2018 года Татьяна Москалькова сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался помиловать россиянина. Сам Ярошенко жалуется на дискриминацию и издевательства в американской тюрьме. Его супруга сообщает, что он переживает глубокую депрессию.