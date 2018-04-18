Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова снова обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме. Об этом омбудсмен сообщила в интервью "Известиям".

— Сейчас мы анализируем, какие юридические основания есть у нас, чтобы добиться отбывания наказания заключённым в стране гражданства. Кроме того, я вновь обращусь к Дональду Трампу с просьбой помиловать Константина Ярошенко, — говорит Москалькова. — То письмо, которое я получила от Трампа, не даёт ответа или отказа по вопросу помилования.

Она отметила, что аппарат госсекретаря США мог не до конца разобраться в формулировке, с которой она в первый раз обращалась к Трампу: письмо содержит не юридические подробности дела, а просьбу "совершить акт милости и гуманизма".